В полицию поступило 690 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 5 уголовных дел – МВД

К 15:00 воскресенья полиция зарегистрировала 5 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства, сообщают в МВД Украины.

"По состоянию на 15 часов получено 690 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по пяти фактам информация внесена в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, в Киеве гражданин сообщил, что под его фамилией проголосовал кто-то другой, а в Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень.