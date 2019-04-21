Спикер штаба Зеленского: Нужно четко определить законом, как называть боевиков в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

В Украине необходимо на законодательном уровне определить терминологию в отношении боевиков, воюющих против Украины на Донбассе на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР", считает спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я думаю, было бы правильно, чтобы такие дефиниции были определены на законодательном уровне. К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировки "повстанцы", как минимум в трех случаях, то, наверное, это имеет право на существование, но лично я считаю по-другому. Я все-таки считаю, что это боевики, которые воюют за так называемые "ЛНР" и "ДНР", - сказал он на брифинге в штабе В.Зеленского.

Комментируя слова А.Зеленского на дебатах 19 апреля, когда он зачитывал вопросы действующему президенту Петру Порошенко от граждан Украины, Д.Разумков отметил: "Мы не занимаемся цензурированием ни журналистов, ни наших сограждан и того, как они пишут вопросы к кандидатам в президенты. Как было написано ("повстанцы ДНР и ЛНР" - ИФ), так и было озвучено".