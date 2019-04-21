Зеленский пояснил полицейскому, что продемонстрировать заполненный бюллетень его попросили журналисты

Полицейские составили протокол об административном нарушении со стороны кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень. Материалы будут переданы в суд.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, полицейские прибыли в избирательный штаб кандидата, где и составили на В.Зеленского административные материалы по ст. 212-10 (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан. Как пояснил главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук, это составит от 510 до 850 грн.

"Материалы будут переданы на рассмотрение суда", - отметили в полиции.

На видео в YouTube "Зе!Команда" продемонстрировано, как двое полицейских прибыли в штаб В.Зеленского. Он изучает статью в Кодексе об административных правонарушениях.

На вопрос полицейского, зачем он показал свой бюллетень, кандидат сказал, что его об этом попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

На замечание полицейского, что он должен составить админпротокол, В.Зеленский отреагировал: "Нарушил. Закон есть закон".

Как сообщалось, после голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.

В МВД заявили, что полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом В.Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту.

Позднее появилась информация о том, что правоохранители вручают В.Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.