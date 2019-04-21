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15:18 21.04.2019

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

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По меньшей мере, 207 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ.

Еще около 500 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 190 жертвах терактов.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Местная полиция задержала семь человек, вероятно, причастных к терактам. Тем не менее, ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

Теги: #шри #рост #взрывы #жертвы #ланка
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