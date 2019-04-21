Во Львове эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании, оно оказалось ложным
Сотрудники полиции не обнаружили взрывного устройства на территории аэропорта "Львов" после поступления в 13:20 в воскресенье анонимного сообщения о минировании.
"Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию аэропорта и прилегающую к нему территорию и не обнаружили взрывоопасных предметов", - сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.
На время обследования из аэропорта вывели около 700 пассажиров и сотрудников аэропорта.
Полиция устанавливает личность сообщившего о минировании.