Участок в Лебединском будет открыт, избиратели смогут проголосовать, а следственные действия продолжатся – МВД

Избирательный участок в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области будет открыт, следственные действия в рамках расследования дела о препятствовании волеизъявления граждан на этом участке продолжатся, заявляют в Министерстве внутренних дел Украины.

"Одно из дел (открытых в воскресенье по фактам избирательных нарушений – ИФ) по ч.3 ст.157 УК – относительно неоткрытия избирательного участка в Донецкой области, в селе Лебединском. Информация для вас: он (участок – ИФ) будет открыт и начнет свою работу, более 600 избирателей будут иметь возможность проголосовать", - рассказал в воскресенье на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Вместе с тем, он отметил, что следственные действия продолжатся, "поскольку мы понимаем, что есть люди, которые несут персональную ответственность за то, что своевременно избирательный участок не открылся".

При этом И.Варченко добавил, что в настоящее время и ЦИК, и окружная комиссия предпринимают действия для того, чтобы участок мог начать свою работу.