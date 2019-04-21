В пресс-центре Порошенко проходит марафон "Ценности, которые мы защищаем"

Пресс-центр штаба кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко в день голосования проводит марафон, но особая активность пока не наблюдается.

Пресс-центр штаба разместился, как в первом туре выборов, в "Мыстецьком арсенале", который находится неподалеку от Киево-Печерской Лавры.

Возле Лавры наблюдается большое количество прихожан с веточками освященной вербы.

Тем временем в пресс-центре П.Порошенко проходит марафон "Ценности, которые мы защищаем", его транслируют на странице кандидата в соцсети Facebook "Поршенко2019". Со сцены выступают общественные деятели и эксперты в разных сферах, модерирует выступления руководитель пресс-центра Андрей Жигулин.

Как ожидается, представители штаба, политики появятся после обеда. Традиционно активность в штабах кандидатов повышается к вечеру, когда время близится к закрытию избирательных участков и объявлению результатов экзит-полов.