Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня
Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.
"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.
Он проиллюстрировал свой пост фотографиями, на которых видно, что представители полиции в присутствии В.Зеленского заполняют соответствующие документы.
В свою очередь, народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также подтвердил эту информацию. "Полицейские … составляют административный протокол на кандидата в президенты Владимира Зеленского за то, что он показал свой избирательный бюллетень публично, раскрыв тайну голосования и проведя агитацию за себя", - написал он в Фейсбуке, указав при этом ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
А.Геращенко напомнил, что ранее по этой статье админпротоколы были составлены на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и народного депутата от одноименной фракции Игоря Мосийчука.
После голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.
В МВД заявили, что полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом В.Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту.
"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию В.Зеленским бюллетеня.
"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.