Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня – спикер штаба

Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

Он проиллюстрировал свой пост фотографиями, на которых видно, что представители полиции в присутствии В.Зеленского заполняют соответствующие документы.

После голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.

В МВД заявили, что полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом В.Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию В.Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.