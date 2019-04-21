Явка на 12:00 составляет 25,7% - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" сообщает о явке во втором туре выборов главы государства на уровне 25,7% по состоянию на 12:00.

"Могу вам обнародовать свежие данные по явке на 12:00. В пределах всей Украины – 25,7%, ошибка выборки для региональной – 1,4%, и мы можем говорить пропорционально по отдельным регионам, что по состоянию на 12:00 по данным параллельного подсчета явка в центре Украины составляет 26,7%, на востоке – 29,7%, на юге – 28,2%, на западной Украине – 18,4%", - сказала глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

По ее словам, низкая явка на западе Украины частично связана с празднованием Вербного воскресенья. "Очевидно, что явка может немного выровняться после того, как граждане возвратятся из церкви", - сказала О.Айвазовская.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.