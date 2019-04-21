Выборы2019

Выборы

14:19 21.04.2019

Явка на 12:00 составляет 25,7% - "Опора"

1 мин читать
Явка на 12:00 составляет 25,7% - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" сообщает о явке во втором туре выборов главы государства на уровне 25,7% по состоянию на 12:00.

"Могу вам обнародовать свежие данные по явке на 12:00. В пределах всей Украины – 25,7%, ошибка выборки для региональной – 1,4%, и мы можем говорить пропорционально по отдельным регионам, что по состоянию на 12:00 по данным параллельного подсчета явка в центре Украины составляет 26,7%, на востоке – 29,7%, на юге – 28,2%, на западной Украине – 18,4%", - сказала глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

По ее словам, низкая явка на западе Украины частично связана с празднованием Вербного воскресенья. "Очевидно, что явка может немного выровняться после того, как граждане возвратятся из церкви", - сказала О.Айвазовская.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Теги: #ольга_айвазовская #явка #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:16 21.04.2019
В харьковскую полицию поступило 32 сообщения о нарушениях, треть из них из-за нарушений в списках избирателей

В харьковскую полицию поступило 32 сообщения о нарушениях, треть из них из-за нарушений в списках избирателей

15:09 21.04.2019
В ЦИК поступили данные о явке на 15:00 с одного округа в Днепропетровской области – 47,87%

В ЦИК поступили данные о явке на 15:00 с одного округа в Днепропетровской области – 47,87%

15:06 21.04.2019
"Опора" заявляет о большом количестве наблюдателей, зарегистрировавшихся, но не работавших на выборах

"Опора" заявляет о большом количестве наблюдателей, зарегистрировавшихся, но не работавших на выборах

15:04 21.04.2019
Участок в Лебединском будет открыт, избиратели смогут проголосовать, а следственные действия продолжатся – МВД

Участок в Лебединском будет открыт, избиратели смогут проголосовать, а следственные действия продолжатся – МВД

15:02 21.04.2019
Возле посольства Украины в Варшаве очередь избирателей, пограничники организовали пропускной режим на участок – МВД

Возле посольства Украины в Варшаве очередь избирателей, пограничники организовали пропускной режим на участок – МВД

14:52 21.04.2019
В пресс-центре Порошенко проходит марафон "Ценности, которые мы защищаем"

В пресс-центре Порошенко проходит марафон "Ценности, которые мы защищаем"

14:36 21.04.2019
Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня – спикер штаба

Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня – спикер штаба

14:12 21.04.2019
В полицию поступило 562 сообщения об избирательных нарушениях, открыто 4 уголовных дела – МВД

В полицию поступило 562 сообщения об избирательных нарушениях, открыто 4 уголовных дела – МВД

14:12 21.04.2019
В полицию поступило 562 сообщения об избирательных нарушениях, открыто 4 уголовных дела – МВД

В полицию поступило 562 сообщения об избирательных нарушениях, открыто 4 уголовных дела – МВД

14:10 21.04.2019
Более 430 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию, "минирование" участка в Волновахе не подтвердилось

Более 430 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию, "минирование" участка в Волновахе не подтвердилось

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Во Львове эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании, оно оказалось ложным

Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Сообщения о якобы минировании стали активными, они поступают из РФ и оккупированных территорий – МВД

Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня – спикер штаба

Штаб Зеленского: явка на 12:00 составила 22,19%, фиксируются отдельные факты подвоза избирателей, распространения листовок против Зеленского

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта, гостиницы и ТЦ в Харькове

Гройсман верит, что выборы президента Украины пройдут по высоким демократическим стандартам

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

Полиция Шри-Ланки заранее предупреждала население о возможных атаках террористов во время Пасхи – СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА