В полицию поступило 562 сообщения об избирательных нарушениях, открыто 4 уголовных дела – МВД

К 14:00 воскресенья полиция зарегистрировала уже 4 уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства, сообщают в МВД Украины.

"По состоянию на 14 часов получено 562 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, по четырем сообщениям информация внесена в Единый реестр досудебных расследований", - сказал в воскресенье на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он также сообщил, что составлено 6 административных протоколов.