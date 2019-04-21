Гройсман верит, что выборы президента Украины пройдут по высоким демократическим стандартам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что второй тур выборов президента продемонстрирует высокие демократические стандарты.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас приобретением является свободный демократический выбор. Я глубоко убежден в том, что и сегодня выборы пройдут по высоким демократическим стандартам", - сказал В.Гройсман журналистам после голосования в Виннице.

Он отметил, что сегодня все украинцы выбирают будущее, и пожелал, "чтобы будущее было счастливым, успешным, чтобы надежда каждого оправдалась".