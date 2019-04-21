Выборы2019

Выборы

13:45 21.04.2019

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

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Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) констатируют, что второй тур президентских выборов в Украине в настоящее время проходят в штатном режиме.

"На данное время выборы в Украине проходят в штатном режиме", - сказал заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге в воскресенье в Киеве.

Также он отметил, что на данный момент не зафиксированы никакие проблемные аспекты, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Что касается избирательного участка в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области – единственного, который так и не начал работу в воскресенье, - то, по словам замглавы ЦИК, он должен открыться в ближайшее время, все необходимые решения для этого были приняты.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.

Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Теги: #выборы #цик
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