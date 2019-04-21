Полиция Шри-Ланки заранее предупреждала население о возможных атаках террористов во время Пасхи – СМИ

Правоохранительные органы Шри-Ланки на прошлой неделе предупреждали о том, что террористы могут осуществить нападения на церкви в день Пасхи, сообщает в воскресенье газета India Today.

"За 10 дней до серии взрывов полиция Шри-Ланки предупредила население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов", - пишет издание.

Газета также сообщает, что полиция располагала информацией о террористе-смертнике, который, вероятно, находился в столице страны Коломбо.

Кроме того, власти Шри-Ланки ранее получили информацию о возможных терактах от иностранных спецслужб. Речь идет о местной радикальной группировке "Таухид джамаат", которая, вероятно, несет ответственность за взрывы, отмечает издание.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 189 человек, еще более 500 человек получили ранения.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.