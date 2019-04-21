Украинцев, предварительно, нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке – МИД

Граждане Украины не пострадали в результате серии взрывов на Шри-Ланке, информация уточняется, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Но информация уточняется", - сказал В.Кирилич агентству в воскресенье.

Как сообщалось, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 185 человек, еще более 500 человек получили ранения.