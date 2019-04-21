Выборы2019

Выборы

12:52 21.04.2019

На Шри-Ланке введен комендантский час в связи с произошедшими взрывами

1 мин читать

Правительство Шри-Ланки вводит комендантский час после того, как в стране прогремели восемь взрывов, передают в воскресенье западные СМИ.

Информации о сроках действия комендантского часа не приводится.

По словам министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардене, комендантский час может действовать до тех пор, пока власти страны не удостоверятся в отсутствии опасности для местных жителей и туристов.

СМИ также сообщают, что власти Шри-Ланки заблокировали доступ к основным социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями, чтобы избежать распространения ложной информации.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 185 человек, еще более 500 человек получили ранения.

Теги: #шри #правительство #взрывы #меры #ланка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 21.04.2019
Полиция Шри-Ланки заранее предупреждала население о возможных атаках террористов во время Пасхи – СМИ

Полиция Шри-Ланки заранее предупреждала население о возможных атаках террористов во время Пасхи – СМИ

13:42 21.04.2019
Украинцев, предварительно, нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке – МИД

Украинцев, предварительно, нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке – МИД

12:23 21.04.2019
Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке

Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке

12:11 21.04.2019
Среди жертв взрывов на Шри-Ланке 35 иностранцев - СМИ

Среди жертв взрывов на Шри-Ланке 35 иностранцев - СМИ

12:04 21.04.2019
Седьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке, два человека погибли

Седьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке, два человека погибли

11:31 21.04.2019
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 180 человек

11:03 21.04.2019
Среди жертв взрывов на Шри-Ланке 35 иностранцев – СМИ

Среди жертв взрывов на Шри-Ланке 35 иностранцев – СМИ

10:54 21.04.2019
Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению на фоне трагедии

Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению на фоне трагедии

10:20 21.04.2019
Свыше 150 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке, более 400 ранены - СМИ

Свыше 150 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке, более 400 ранены - СМИ

09:46 21.04.2019
В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

В нескольких церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли взрывы, есть жертвы, дипломаты выясняют, есть ли там украинцы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На участках крайне мало наблюдателей – КИУ

МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

Джемилев прогнозирует, что на выборах проголосует около 3,5 тыс крымских татар-переселенцев и 700-800 оставшихся жить в Крыму

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 18,13% избирателей по данным всех 199 округов – ЦИК

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 11.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 18,13% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ВСЕХ 199 ОКРУГОВ – ЦИК

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

С начала суток обстрелов на Донбассе не было – Минобороны

Полиция даст правовую оценку демонстрации Зеленским своего бюллетеня – МВД

На участке в Кривом Роге нетрезвая женщина "закусила" бюллетенем

Обнаженная по пояс активистка протестовала на участке, где голосовал Зеленский

Порошенко: Свободное волеизъявление граждан характеризует Украину как европейское государство

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА