Выборы2019

Выборы

12:36 21.04.2019

В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений

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Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках.

"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК, во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", - сказал координатор штаба "Зе!Команды" Александр Корниенко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он также проинформировал, что в Киевской области штабом были зарегистрированы попытки подкупа избирателей. "Есть единичные сообщения о попытках давления", - проинформировал представитель штаба.

Теги: #зеленский #нарушения #выборы
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