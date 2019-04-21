Порошенко принял участие в литургии в Михайловском Златоверхом соборе

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в божественной литургии в Михайловском Златоверхом соборе в воскресенье в Киеве, которую совершил глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

21 апреля в Украине православные и греко-католики отмечают Вербное воскресенье.

П.Порошенко поздравил утром христиан с праздником. "Искренне поздравляю всех христиан с Вербным воскресеньем! Пусть ваши сердца наполнятся радостью от ожидания большого христианского праздника - Воскресения Христова!", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он пожелал каждой украинской семье мира, благополучия, душевного тепла и согласия.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на литургию пришли и члены семьи главы государства.

После литургии П.Порошенко примет участие в голосовании на выборах президента Украины.