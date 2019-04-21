Кучма пожелал победителю президентских выборов меньше обещать и больше делать

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) пожелал победителю президентских выборов в Украине быть честным и выполнять данные избирателям обещания.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немножко даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта, - не буду перечислять все еще существующие проблемы, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны", - сказал Л.Кучма в воскресенье после того, как проголосовал вместе с супругой во втором туре президентских выборов.

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, какой результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - подчеркнул экс-глава государства.

"И действительно, не дай Господь Бог, чтобы он с этого пути сбился в том, что он обещал во время избирательной кампании. Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним пошли люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - резюмировал Л.Кучма.