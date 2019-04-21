В харьковскую полицию поступают сообщения о нарушениях на выборах президента Украины

По состоянию на 10:00 воскресенья в органы полиции Харьковской области поступило пять сообщений о нарушениях на выборах.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, два сообщения касаются проведения незаконной агитации и по одному нарушению – относительно списка избирателей, повреждения информационного стенда и конфликта на участке. В полиции отметили, что конфликт обошелся без применения физической силы.

Вся информация внесена в журналы учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции.