Выборы2019

Выборы

11:49 21.04.2019

В харьковскую полицию поступают сообщения о нарушениях на выборах президента Украины

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По состоянию на 10:00 воскресенья в органы полиции Харьковской области поступило пять сообщений о нарушениях на выборах.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, два сообщения касаются проведения незаконной агитации и по одному нарушению – относительно списка избирателей, повреждения информационного стенда и конфликта на участке. В полиции отметили, что конфликт обошелся без применения физической силы.

Вся информация внесена в журналы учета заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции.

Теги: #харьковщина #нарушения #выборы
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