Выборы2019

Выборы

11:39 21.04.2019

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 15,3% избирателей по данным 42 округов - сайт ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 15,3% по данным 42 избирательным округам из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 42 округов части областей. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 10,81%, Днепропетровской - 16,56%, Донецкой - 19,3%, Житомирской - 15,4%, Закарпатской - 5,54%, Ивано-Франковской - 8,1%, Киевской - 4,63%, Кировоградской - 15,2%, Луганской - 20,65%, Львовской - 10,99%, Полтавская - 21,82%, Ровенская - 12,38%, Сумская - 19,66%, Тернопольская - 12%, Харьковская– 18,02%, Хмельницкая - 15,53%, Черкасская область - 21,8%, Черновицкая - 12,34%, Черниговская - 18,11%, Херсонская - 20,29%, г.Киев - 11,09%.

Теги: #явка #выборы #цик
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