В Тернопольской области возле избирательного участка умер человек – МВД

В полицию Украины поступило 179 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает МВД Украины.

"В полицию поступило 179 заявлений о нарушениях избирательного процесса", - сообщает МВД в Твиттере данные по состоянию на 11.00.

"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - констатирует МВД.

По информации ведомства, умерший возле избирательного участка – мужчина 1944 года рождения.

В сообщении также указано, что в Харьковской области "неизвестные повредили участок".