В Варшаве и Кракове на избирательных участках во втором туре выборов президента Украины очереди избирателей - СМИ

В Варшаве у посольства Украины в Польше с утра образовалась очередь избирателей, желающих проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Подобная картина и в Кракове возле участка в консульстве, сообщает издание "Европейская правда".

Избирательный участок возле посольства открылся в 9:00 (по киевскому времени). Через час образовалась очередь избирателей. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

Избиратели в Кракове также сообщают о большой очереди возле участка в консульстве.

В ходе первого тура голосования работу участка в Варшаве пришлось продлить после 20:00 из-за большого количества желающих проголосовать.

Украинцы в Польше могут проголосовать в Варшаве, Люблине, Кракове и Гданьске.