МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой

Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае осложнения ситуации в ходе второго тура президентских выборов в Украине, подчеркивают в МВД.

"Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет осложняться", - сообщил первый замминистра Сергей Яровой в воскресенье на брифинге в Киеве.

По словам С.Ярового, всего к обеспечению правопорядка в Украине в ходе второго тура голосования привлечены 133 тыс. 259 правоохранителей.

Он напомнил, что работает межведомственный штаб МВД, который анализирует информацию о нарушениях, координирует действия всех подразделений МВД.

Говоря о нарушениях, зафиксированных полицией на утро воскресенья, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев также сообщил, что в Кагарлыцком районе Киевской области избиратель получил бюллетень и "не бросив его в урну, убежал".

Глава Нацполиции также рассказал, что с учетом того, что накануне поступало большое количество сообщений по линии 102 о якобы минировании, в воскресенье по всей Украине работают более 150 взрывотехнических групп.