Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское

Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", - сообщил С.Князев.

По словам главы Нацполиции, на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые теперь лишены права проголосовать. "Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК и в ближайшее время Главное управления Нацполиции в Донецкой области отчитается о ходе расследования и перспектив вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными", - сказал С.Князев.

Во второй тур президентских выборов, которые проходят в воскресенье, 21 апреля, вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.