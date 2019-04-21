Во время второго тура выборов президента Украины подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме

Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время проведения второго тура выборов президента Украины подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают нести службу в усиленном режиме.

"До 9:00 22 апреля органы управления и подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, - всего около 39 тыс. человек и более 2 тыс. 300 ед. техники включая резерв", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Кроме того, для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в г.Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС

В свою очередь, на случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники.

"Учитывая также случаи обесточивания избирательных участков, которые имели место во время проведения первого тура выборов, ГСЧС может быть задействовано более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание", – подчеркнули спасатели.