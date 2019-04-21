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07:20 21.04.2019

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь – штаб ООС

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное минскими договоренностями вооружение, потратив 61 минометную мину калибров 120 и 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции ООС: дважды из минометов калибров 120 и 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе Павлополя; из минометов калибра 82-мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе Опытного; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Песок; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120-мм обстреляли позиции Объединенных сил у х.Вольный.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 20 апреля четыре боевика было уничтожено, еще шестеро ранены.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", – подытожили в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка
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