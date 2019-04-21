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Выборы

06:18 21.04.2019

Оперативный штаб МВД начнет работу в 8.00 воскресенья, отчитываться о ситуации будет каждые 2 часа – Аваков

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В воскресенье, 21 апреля, с 8.00 начнут работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине, сводка о ситуации будет происходить каждые два часа, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"С 8.00 воскресенья уже будет работать оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине. Каждые 2 часа МВД будет информировать граждан о состоянии дел на участках", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Кроме того, А.Аваков отметил, что в "день тишины", полиция продолжила фиксировать заявления о нарушении правил агитации кандидатами. Всего было зафиксировано около сотни обращений граждан.

"Сегодня люди обращаются в полицию, если даже не подозревают какого-то кандидата в не самом честном поведении в "день тишины". Каких либо чрезвычайно серьезных нарушений не зафиксировано. Преимущественно - все административные правонарушения", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что "спокойствие граждан будет охранять около 130 тыс. правоохранителей. Это примерно такое же количество, как и во время первого тура. Граждане могут спокойно идти на выборы. В случае чрезвычайных ситуаций - мы резервные группы. А самое главное, мы готовы защитить голоса после того, как люди проголосуют".

Теги: #правоохранители #выборы
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