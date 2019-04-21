Полиция открыла производство из-за заявления о теракте на стадионе "Олимпийский"

В субботу полиция открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте в пятницу на стадионе "Олимпийский", сообщили в субботу в пресс-службе Нацполиции Украины.

"В пятницу на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети интернет информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт", – сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Производство открыто по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.