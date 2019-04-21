Выборы2019

Выборы

02:10 21.04.2019

Полиция открыла производство из-за заявления о теракте на стадионе "Олимпийский"

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В субботу полиция открыла уголовное производство из-за сообщения о возможном теракте в пятницу на стадионе "Олимпийский", сообщили в субботу в пресс-службе Нацполиции Украины.

"В пятницу на линию 102 позвонил мужчина, который заявил, что увидел в сети интернет информацию о том, что во время неофициальных дебатов кандидатов в президенты на стадионе "Олимпийский" будет совершен теракт", – сообщил интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Производство открыто по ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины.

Теги: #дебаты #теракт #выборы #производство
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