Выборы2019

Выборы

01:04 21.04.2019

Суд отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

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Шестой апелляционный административный суд отказал в отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Соответствующее решение суд принял на заседании в ночь с субботы на воскресенье.

Таким образом, суд отклонил иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько.

По его мнению, распространение бесплатных билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля командой В.Зеленского на специальном веб-сайте было "подкупом избирателей".

А.Хилько просил суд признать такие нарушения и отменить решение ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации кандидата в президенты Украины В.Зеленского.

Теги: #зеленский #регистрация #суд
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