В Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов президента

В Украине в воскресенье, 21 апреля, пройдет повторного голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.

Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

В первом туре 31 марта за В.Зеленского проголосовало 30,24% избирателей (5 млн 714 тыс. 034 человека), за П.Порошенко - 15,95% (3 млн 014 тыс. 609 человек). Всего в голосовании приняло участие 18 млн 893 тыс. 864 гражданина Украины и явка на выборах составила 63,52%. Недействительными признаны 1,18% избирательных бюллетеней.

Подготовка и проведение выборов 31 марта в целом были признаны соответствующими международным демократическим стандартам как иностранными, так и украинскими наблюдателями.

Три недели до второго тура выборов 21 апреля прошли под знаком заочной дискуссии между кандидатами о необходимости проведения предвыборных дебатов. П.Порошенко сразу после объявления результатов 31 марта заявил о необходимости их проведения, В.Зеленский в ответ предложил ему провести их на стадионе НСК "Олимпийский" с присутствием граждан Украины и большого количества СМИ, а перед этим сдать анализы, чтобы развеять сомнения в том, не страдают ли кандидаты в президенты алкогольной или наркотической зависимостью.

П.Порошенко принял данное предложение. После этого оба кандидата сдали анализы в разных клиниках, что сопровождалось попытками найти какие-то нарушения или промахи со стороны каждого из лагерей.

В.Зеленский настаивал на том, чтобы дебаты состоялись 19 апреля перед наступлением "дня тишины". П.Порошенко пытался вызвать оппонента на дебаты раньше. Для этого он 14 апреля организовал проведение дебатов на НСК "Олимпийский", но В.Зеленский на них не пришел.

В итоге стороны достигли договоренности, и дебаты состоялись в пятницу, 19 апреля, на НСК "Олимпийский". Они прошли без каких-либо происшествий. Сторонники обоих кандидатов поддерживали их и неодобрительно гудели в адрес оппонента. Сами же дебаты свелись к взаимной критике В.Зеленским и П.Порошенко друг друга, которую каждый из кандидатов озвучивал в привычной для него манере.

Согласно данным последнего опроса группы "Рейтинг" (12-16 апреля), В.Зеленского во втором туре готовы поддержать 73% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, П.Порошенко - 27%. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показывает, что за В.Зеленского готовы голосовать 72,2% украинцев, за П.Порошенко - 25,4%.

Для проведения выборов 21 апреля по всей Украине создано 199 избирательных округов, также есть еще один заграничный избирательный округ, которые включают в себя 29982 избирательных участка. Ориентировочное количество избирателей, включенных в списки на этих округах, составляет 30 млн 311 тыс. 492. Среди них 449 тыс. 175 избирателя могут проголосовать за границей.

Округов могло быть 223, но их нет на территории аннексированного Крыма и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В заграничном избирательном округе создан 101 избирательный участок. Они расположены в посольствах и консульствах Украины за границей.

Больше всего их в ФРГ - 5, по 4 - в США, Польше, Италии, 3 участка - в Канаде, Испании и Турции.

При этом граждане Украины не смогут проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в РФ, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Кроме того, ЦИК по предложению Министерства обороны Украины создала в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей: 65 - в Донецкой области, 14 - в Луганской области и 1 - в Львовской области.

До 15 марта включительно избиратели могли изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса. Этим правом воспользовались 325 тыс. 604 украинца.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2485 официальных наблюдателя от международных организаций и 215 от иностранных государств. При этом в составе международных миссий нет наблюдателей от Российской Федерации, которых ЦИК отказалась регистрировать для мониторинга за выборами.

Среди международных организаций больше всего наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - 997, еще 384 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 249 - от Всемирного конгресса украинцев, 203 - от неправительственной организации CANADEM, 124 - от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 101 - от Национального демократического института международных отношений. Среди иностранных государств 65 наблюдателей будут из США, 45 - из Польши, 17 - из Франции, 16 - из Словакии, 13 - из Германии.

За выборами президента будут наблюдать 82265 наблюдателя от общественных организаций. Больше всего наблюдателей от "Украинского центра демократического общества" - 27610, от "Команды Зе" - 11128, от "Всеукраинской общественной организации "Солидарная молодежь" - 7276, от "Передовых правовых инициатив" - 6699, от "Гражданской сети "Опора" - 4943.

За выборами будут следить также 33851 официальных наблюдателей от кандидата Петра Порошенко, 3526 - от Владимира Зеленского и еще 10 от его партии "Слуга народа".

Аккредитацию в ЦИК Украины получили 1149 журналистов от 192 средств массовой информации.

Консорциум "Национальный экзит-пол - 2019", в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова, проведет в день выборов президента национальный экзит-пол.

В свою очередь Телевизионная служба новостей (ТСН) на телеканале "1+1" представит результаты собственного экзит-пола, который его по заказу канала будут проводить исследовательские компании Kantar TNS и Info Sapiens.

Телеканал "112.Украина" в день голосования также объявит результаты экзит-пола второго тура президентских выборов Украины, который проведет агентство New Image Marketing Group. Заказчиками экзит-пола выступили американская компания Global Management Association и британское издание The Independent.

В течение 10 дней со дня голосования (до 1 мая включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол.

Победителем выборов признается кандидат, который набрал большее, чем другой кандидат, количество голосов избирателей, которые приняли участие выборах. Если кандидаты набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.