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22:39 20.04.2019

Печерский райсуд Киева решил разорвать договор поруки Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка

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Печерский райсуд Киева 20 апреля принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до его национализации, Нацбанк подаст апелляцию на это решение.

"Национальный банк обеспокоен результатами рассмотрения судебных дел в судах первой инстанции так как это решение уже третье (по связанным с ПриватБанком спорам – ИФ) не в пользу государства за последние три дня", – говорится в сообщении на странице НБУ в Фейсбук в субботу вечером.

В информации сообщается, что в 2015 году И.Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, полученных за период 2008-2014 гг.

"Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн", – подчеркнули в НБУ.

"И.Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено понести в результате его действий. Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства. Сегодняшнее судебное решение в пользу И.Коломойского не вступило в законную силу и, безусловно, будет обжаловано в апелляционном порядке", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Также он заявил, что очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

"Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка", - добавил В.Григорчук.

В 2018 году НБУ подал четыре иска в украинские суды и один иск в Суд первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украине против И.Коломойского для погашения кредитов рефинансирования ПриватБанка. 19 марта 2019 Верховный Суд Украины удовлетворил кассационные жалобы НБУ и обязал Хозяйственный суд Днепропетровской области рассмотреть указанные иски.

"НБУ продолжит принимать правовые меры, необходимые для возмещения И.Коломойским этих средств", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #договор #суд #разрыв #коломойский
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