Супруга Зеленского прояснила, что ее сообщение в Facebook в 2014 году было перепостом информации, которое она сопроводила возмущением действиями пропагандистов РФ

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская пояснила, что ее сообщение в Facebook в 2014 году было перепостом информации, которое она сопроводила своим возмущением действиями российских пропагандистов, но соцсеть не отобразила ее слова и оставила только ссылку на размещенную информацию.

"День тишины? Для меня он оказался слишком громким! Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей ФБ. Не подозревала, что делать перепост с возмущением действиями российских пропагандистов нельзя. Потому что ФБ может не показать подводку, а саму ссылку – оставить. Не знала, да и не до этих знаний было в те дни. Мы все были в шоке от того, что происходило у нас в стране. От того, что отобрали Крым. Это не укладывалось в голове! Было страшно, что начинается война. Чей пост я репостила уже не вспомню. Кого-то из друзей", - написала она на странице в Facebook в субботу.

Е.Зеленская отметила, что в субботу из данной ситуации пытались сделать новость дня "тишины".

"Всех приглашаю на свою страницу. Посмотреть, о чем и что я писала тогда. Что репостила. Над чем размышляла. Многие - в том числе из числа наших оппонентов - именно так и сделали. А потом публично опровергли "новость дня" и извинились. За что хочу их поблагодарить", - указала она.

"Получился длинный пост. Я таких никогда не пишу. Возможно, этим постом я и попрощаюсь с Фейсбуком. Со своими реальными друзьями я смогу общаться и в реале. А все остальные... простите, но устала!", - подчеркнула Е.Зеленская.