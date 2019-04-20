Выборы2019

Выборы

21:39 20.04.2019

Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины - Волкер

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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и выразил готовность работать с победителем голосования, сообщил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным К.Волкера, М.Помпео "подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины".

Теги: #помпео #сша #разговор
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