Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины - Волкер

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и выразил готовность работать с победителем голосования, сообщил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным К.Волкера, М.Помпео "подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины".