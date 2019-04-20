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19:53 20.04.2019

В Одессе "заминировали" торговый центр и кинотеатр – полиция

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В Одессе полиция проверяют сообщение о заминировании торгового центра и кинотеатра.

Как сообщает в субботу на своей странице в Фейсбук отдел коммуникаций полиции в Одесской области, правоохранители проверяют очередное сообщение о заминировании торгового центра и кинотеатра.

"Заведения находятся на пр.Небесной сотни и ул.Варненской в г.Одессе, сообщение о минировании поступили на их электронные адреса", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан.

Теги: #минирование #церковь #харьков
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