В Одессе "заминировали" торговый центр и кинотеатр – полиция

В Одессе полиция проверяют сообщение о заминировании торгового центра и кинотеатра.

Как сообщает в субботу на своей странице в Фейсбук отдел коммуникаций полиции в Одесской области, правоохранители проверяют очередное сообщение о заминировании торгового центра и кинотеатра.

"Заведения находятся на пр.Небесной сотни и ул.Варненской в г.Одессе, сообщение о минировании поступили на их электронные адреса", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации граждан.