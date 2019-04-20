Шестой апелляционный административный суд в 21:00 рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского от адвоката и наблюдателя Хилько

Шестой апелляционный административный суд (бывший Киевский апелляционный административный суд) в субботу в 21:00 рассмотрит иск наблюдателя за выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько, который просит отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Как сообщает на портале "Судебная власть Украины", иск поступил в суд 19 апреля. Его будет рассматривать коллегия в составе председательствующей Елены Ганечко, судей Андрея Коротких и Игоря Федотова.

Указано, что А.Хилько подал иск "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата В.Зеленского".