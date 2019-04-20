Выборы2019

Выборы

17:14 20.04.2019

В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, возбуждено одно дело

1 мин читать

В Украине в "день тишины" полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, по одному факту начато уголовное производство.

Как сообщил в субботу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, наибольшее количество заявлений и сообщений о нарушениях накануне дня голосования полицейские зарегистрировали в Днепропетровской области, Киеве, Донецкой и Николаевской областях.

"По одному сообщению открыто уголовное производство. Составлено 5 административных протоколов. Подчеркиваю, что полиция реагирует на все сообщения, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Призываем всех участников избирательного процесса соблюдать закон", - сказал А.Фацевич.

Так, большинство сообщений касалось размещения агитационных плакатов и билбордов. Такие факты зафиксированы в Киеве, Николаевской, Ровенской, Одесской, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Донецкой, Волынской, Черниговской и Тернопольской областях.

Кроме того, в Ровенской области в полицию поступило сообщение от председателя избирательного участка об обнаружении возле его квартиры письма с угрозами.

Также в г.Полтава проверяется сообщение о том, что неизвестные лица раздают агитационные листовки против одного из кандидатов в президенты.

Всего с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 9,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с выборами. По указанным фактам открыто 391 уголовное производство. Составлено 818 протоколов о совершении административных правонарушений.

Теги: #нарушения #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 20.04.2019
Полиция проверяет информацию о нарушении "дня тишины" в Харьковской области

Полиция проверяет информацию о нарушении "дня тишины" в Харьковской области

12:53 20.04.2019
Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

00:01 20.04.2019
В Украине наступил "день тишины"

В Украине наступил "день тишины"

20:03 19.04.2019
Порошенко призвал Зеленского продолжить дебаты на Общественном вещателе

Порошенко призвал Зеленского продолжить дебаты на Общественном вещателе

19:12 19.04.2019
Порошенко и Зеленский пожали руки на одной сцене команды Зе на НСК "Олимпийский", дебаты будут на одной сцене

Порошенко и Зеленский пожали руки на одной сцене команды Зе на НСК "Олимпийский", дебаты будут на одной сцене

19:03 19.04.2019
Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский"

Зеленский прибыл на НСК "Олимпийский"

18:58 19.04.2019
Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский"

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский"

18:20 19.04.2019
На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" – МВД

На въезде в Киев наблюдается сложная транспортная ситуация в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" – МВД

18:07 19.04.2019
Зрителей продолжают пропускать на НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

Зрителей продолжают пропускать на НСК "Олимпийский", где пройдут дебаты кандидатов в президенты

17:33 19.04.2019
Избиратели, пришедшие на участок к 20:00, смогут проголосовать - глава ЦИК

Избиратели, пришедшие на участок к 20:00, смогут проголосовать - глава ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: Украина под угрозой реванша и в этом случае возможен Майдан

Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ

Порошенко принял решение остаться в студии "Общественного" после сообщения ведущей о поступлении информации о теракте

На дебатах Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" присутствовали 22 тыс. человек – МВД

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет лжеминера харьковской церкви

ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

На железнодорожном вокзале в Киеве взрывоопасных устройств не обнаружено

Аноним сообщил о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве, проводится эвакуация

В Узбекистане создана правительственная комиссия после гибели в ДТП в Казахстане трех граждан страны

Более 1 тыс. человек эвакуировали в ходе проверки двух ТЦ Одессы на наличие взрывчатки - полиция

В Одессе произошел пожар в 12-этажке, было эвакуировано 68 человек – ГСЧС

Очаг возгорания в Нотр-Даме находился близ шпиля – полиция

Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА