Более 1 тыс. человек эвакуировали в ходе проверки двух ТЦ Одессы на наличие взрывчатки - полиция

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в двух торговых центрах в Приморском районе г.Одесса, во время проверки было эвакуировано 1060 человек.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Одесской области, после того, как на спецлинию "102" один за другим поступили сообщения о минировании двух торговых центров на ул.Екатерининской и ул.Пантелеймоновской.

В 14:00 завершилась проверка здания ТЦ на ул.Екатерининской и прилегающей к нему территории – взрывных устройств и веществ не обнаружено.

"Во время проверки были эвакуированы 760 сотрудников и посетителей", - сообщает полиция.

В 14:55 в здании торгового центра на ул.Пантелеймоновской и на прилегающей территории правоохранители также не обнаружили взрывные устройства или вещества.

Во время проверки были эвакуированы 300 сотрудников и посетителей, сообщили в полиции.