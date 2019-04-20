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14:38 20.04.2019

Очаг возгорания в Нотр-Даме находился близ шпиля – полиция

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Французские следователи смогли определить точное место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

Полиция пересмотрела множество видео и фотографий пожара, и теперь считает, что очаг возгорания находился в центральной части собора вблизи основания его шпиля, сообщает телеканал.

В рамках расследования полиция, по данным источников телеканала, обращает особое внимание на работу пожарной сигнализации в Нотр-Даме. Полиция полагает, что датчики пожарной сигнализации в соборе могли работать некорректно, сообщает CNN.

К такому выводу следователей подтолкнул тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила пожар, высота пламени составляла уже почти три метра.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация в парижском соборе сработала два раза: в первый раз его сотрудники не смогли обнаружить возгорание, оно стало явным только спустя 23 минуты, когда пожарная тревога сработала второй раз.

Также следователей интересуют лифты, возведенные для работ по реконструкции собора, отмечает телеканал.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в 19-м веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #франция #место #собор #возгорание
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