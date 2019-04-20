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13:56 20.04.2019

Боевики в субботу четыре раза обстреляли позиции украинской армии, потерь нет - Минобороны

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На Донбассе с начала субботы по состоянию на 12:00 боевики четыре раза открывал огонь по позициям украинских военных, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала уже этих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил противник открывал огонь четыре раза. Все обстрелы фиксировались на донецком направлении", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Так, в 5:30 утра незаконные вооруженные формирования открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в сторону позиций украинкой армии возле Авдеевки.

В 6:05 выпустили 20 минометных боеприпасов калибра 120 мм в сторону оборонительных укреплений украинских войск вблизи Павлополя. Этот минометный обстрел сопровождался выстрелами из станковых гранатометов.

Затем в 8:00 утра боевики нарушили режим перемирия вблизи с.Пески. "Вражеский пулеметный огонь продолжался около 15 минут", - сообщил А. Мотузяник.

В 9:30 НВФ применили минометы запрещенного калибра. Так, в районе Опытного боевики выпустили 10 мин 82-го калибра. "Обстрел продолжался около получаса, и велся со стороны оккупированного с.Веселое", - сообщил спикер Минобороны.

"Наши защитники были вынуждены снова применить оружие в ответ на упомянутые враждебные провокации. В то же время, огонь из "тяжелых калибров" не открывался. По состоянию на данный момент ситуация стабильная, потерь в рядах украинских войск нет", - сказал он.

Подразделения объединенных сил находятся в готовности.

Теги: #обстрелы #донбасс #обстановка
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