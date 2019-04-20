Выборы2019

Выборы

12:53 20.04.2019

Волкер о поддержке Украины: США здесь надолго

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Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Америка и дальше будет поддерживать мирную, демократическую, процветающую Украину с восстановленными государственными границами.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая считает, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер.

Теги: #сша #демократия #волкер #выборы
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