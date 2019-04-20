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12:41 20.04.2019

Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду днем в воскресенье

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В воскресенье ожидается ночью прохладная, днем довольно теплая погода, незначительное колебание атмосферного давления, в западных, Житомирской и Киевской областях увеличение влажности воздуха, сообщил Укргидрометцентр.

В западных, Житомирской, днем местами и в Киевской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье до 19°.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 апреля самая высокая температура днем была 27,9 в 1950г., самая низкая ночью -3,9 в 1893г.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 12-17° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

Теги: #погода #прогноз
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