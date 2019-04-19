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Выборы

22:08 19.04.2019

Аваков о работе правоохранителей на дебатах на НСК "Олимпийский": Уровень, которого заслуживает цивилизованная страна

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Аваков о работе правоохранителей на дебатах на НСК "Олимпийский": Уровень, которого заслуживает цивилизованная страна

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители блестяще обеспечили правопорядок во время проведения дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

"Наши полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу вечером после завершения дебатов на НСК "Олимпийский".

Теги: #правопорядок #аваков
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