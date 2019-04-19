Дела о расстрелах на Майдане в ноябре будут переданы в ГБР - Порошенко

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявляет, что дела о расстрелах во время Революции Достоинства в ноябре будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Хочу подчеркнуть, что с ноября Генпрокуратура вообще лишена права проводить следствие. И представьте себе, что через пять месяцев дела (о расстрелах во время Революции Достоинства - ИФ) будут в любом случае переданы в ГБР, а вы говорите, что дело только достигло зенита. Это неприемлемо – дела будут в любом случае переданы в ноябре. И я настоятельно рекомендую завершить расследование и передать в суд, а сформированная и реформированная первая ветвь судебной власти должна будет вынести объективные приговоры", - сказал П.Порошенко в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером.

Глава государства подчеркнул, что не влиял на следствие.

"Я сильно не доволен ходом, сроками расследования дел Майдана… Я не собираюсь принимать деятельность любого департамента Генеральной прокуратуры или других следственных органов, когда после пяти лет расследования мы все еще практически не имеем людей за решеткой", - отметил П.Порошенко.

Кроме того, он допустил, что существуют риски относительно того, что "со сменой президента Украины дела Майдана будут уничтожены"