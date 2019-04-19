Порошенко возмущен словами Зеленского о "повстанцах ЛНР/ДНР"

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко раскритиковал и назвал "ужасным" определение "повстанцы" другого кандидата на пост президента, шоумена Владимира Зеленского членов незаконных вооруженных формирований, которые контролируют часть территорий Донецкой и Луганской областей.

"Была ужасная часть, на которой я хотел бы остановиться отдельно: как президент, верховный главнокомандующий, как кандидат и гражданин. Это касается позиции моего оппонента, который на дебатах назвал российских наемников и регулярные силы РФ "повстанцами "ЛНР" и поставцами "ДНР", - сказал он в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения" в пятницу вечером после завершения дебатов с кандидатом на пост президента, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

Он также пояснил, почему считает такое определение В.Зеленского "ужасным".

"У нас повстанцев нет, господин Зеленский. У нас российская агрессия, враг – (президент РФ Владимир – ИФ) Путин и нам нужен сильный верховный главнокомандующий, проукраинский президент, который способен защитить Украину", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент выразил убеждение, что во главе Украины нужен компетентный человек, который не допускал бы подобных ошибок в определениях.

Своим высказыванием, добавил П.Порошенко, В.Зеленский дал понять, что считает, будто в Украине нет агрессии России, а идет гражданская война.

"Термин, что есть "повстанцы" "ДНР", означает, что у нас нет (агрессии – ИФ) России, что украинцы воюют сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус, что в Украине - гражданская война", - пояснил свою позицию П.Порошенко.

Он также предложил В.Зеленскому объяснить это украинцам.

"Меня это возмутило", - подытожил П.Порошенко.

Ранее в это день в ходе дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" В.Зеленский в начале сессии вопрос-ответ сказал, что задает вопросы, которые его штаб получил от избирателей в Интернете.

"Почему ваши конфеты до сих пор можно свободно купить в магазинах Москвы, является ли это правдой – я не утверждаю – что конфеты "Рошен" есть в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР"? - спросил В.Зеленский и озвучил перечень вопросов.

В свою очередь П.Порошенко, отвечая оппоненту, сказал: "Друзья, я могу ответить на этот вопрос за 20 секунд: абсолютно все, что говорит господин Владимир, является ложью и не соответствует действительности".

После этого президент более подробно ответил на несколько вопросов, которые, однако, не касались тем конфет Roshen.

Это высказывание В.Зеленского вызвало возмущение в интернете.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире "Общественного телевидения" прокомментировал: "У Зеленского на самом деле, к сожалению, прозвучало очень много российских фейков. Но больше всего, что меня лично возмутило, когда он говорил о пищпайках, послушайте, "повстанцев ЛНР/ДНР" – чисто российское пропагандистское название террористов и убийц наших братьев и наших друзей на востоке – "повстанцы ДНР/ЛНР". Это очень плохие симптомы. Не дай бог, чтобы такой человек стал главнокомандующим нашей страны".