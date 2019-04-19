Зеленский считает, что Порошенко присвоил себе достижения Украины, выбрав слоган "Армія! Мова! Віра!"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский недоумевает по поводу того, что действующий глава государства Петр Порошенко присвоил себе все достижения Украины за последние пять лет и изложил их в своем предвыборном слогане "Армія! Мова! Віра!".

"Я хочу сказать, что у Петра Алексеевича было много достижений, и это правда: безвиз, Томос, язык, армия – то, что Вы писали на бигбордах. Но, Вы знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения Вы приписали только себе, и я не понимаю почему. Это тоже Ваша победа. Я понимаю, но мне кажется, что, во-первых, украинский язык был еще до Вас. Что касается безвиза – да, это победа, но не только ваша, а победа украинских дипломатов, украинской диаспоры…", - сказал В.Зеленский в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Что касается Томоса, то, по его словам, в этом случае победа прежде всего патриарха Филарета.