Порошенко обещает защищать Украину в любой своей ипостаси

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко обещает защищать Украину на любом своем посту.

"Миллионы украинцев будут бороться за будущее Украины, будут защищать достижения, которые мы получили за последние пять лет. Будут защищать украинскую землю … Мы не дадим разрушить наше государство, которое мы любим больше всего. У вас это не получится, господин Владимир (Зеленский - ИФ). И я буду защищать в любой ипостаси – президентом, кандидатом…" - сказал он в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.