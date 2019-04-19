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19:46 19.04.2019

Зеленский и Порошенко после призыва шоумена встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе

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Зеленский и Порошенко после призыва шоумена встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе

Кандидаты в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский по призыву последнего встали на колени в знак уважения к родственникам погибших на Донбассе.

"По поводу коленей – слова вырваны из фразы. Чтобы было всем понятно, что я имел в виду – мне кажется, любому умному человеку это понятно – я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов и сейчас встану на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца, я готов встать на колени, перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа и вас приглашаю", - сказал В.Зеленский, обращаясь к П.Порошенко в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве, и переходя с русского языка на украинский.

Кандидат пояснил, что перед началом военных действий В.Зеленский записал обращение, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готов встать на колени, только чтобы российский президент не ставил на колени Украину.

После этого В.Зеленский опустился на колени перед публикой.

В свою очередь П.Порошенко развернулся к государственному флагу, который держали его соратники за спиной и также опустился на колени.

Теги: #порошенко
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