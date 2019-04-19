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17:31 19.04.2019

Аваков: Мэру Василькова Сабадашу сообщено о подозрении в подкупе избирателей и растрате госсредств

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Аваков: Мэру Василькова Сабадашу сообщено о подозрении в подкупе избирателей и растрате госсредств

Васильковскому городскому голове Владимиру Сабадашу сообщили о подозрении в подкупе избирателей и растрате государственных средств, сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Васильковскому городском голове В.Сабадашу сообщено о подозрении по ст.27, 191, 357 Уголовного кодекса Украины – подкуп избирателей и растрата государственных средств. Логический финал противозаконных действий должен стать превенцией для всех должностных лиц. Украина достойна честных выборов", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

В то же время как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, полиция начала уголовное производство по факту предоставления избирателям неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с реализацией избирательного права в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума").

В ходе расследования дела правоохранители установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета.

"В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По данному факту Генпрокуратура сообщила о подозрении Васильковскому городскому голове по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (организация преступления) ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия с целью всестороннего установления обстоятельств и всех причастных.

Теги: #подозрение #владимир_сабадаш #аваков #выборы #подкуп
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