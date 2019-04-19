Избиратели, пришедшие на участок к 20:00, смогут проголосовать - глава ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук разъяснила временные особенности в день голосования на выборах президента Украины, напомнив, что избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

"В соответствии со статьей 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 утра и до 20 часов вечера. Поэтому обязательно учтите это при планировании дня, чтобы успеть проголосовать", - написала Т.Слипачук на своей странице в Фейсбуке в пятницу, указав при этом, что 21 апреля – не только день повторного голосования, но и празднование разных религиозных праздников.

Глава Центризбиркома пояснила, что если избиратель придет на участок перед закрытием, то, согласно ч. 10 ст. 76 закона "О выборах президента Украины", за 5 минут до 20:00 глава участковой избирательной комиссии объявляет о завершении голосования.

"Избиратели, которые на 20:00 пришли к участку для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь. Однако следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования", - подчеркнула Т.Слипачук, указав, что это определено ч. 3 ст. 76 закона.

После закрытия участка избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществлению подсчета голосов, добавила она и попросила ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом "О выборах президента Украины" порядок.